«Заставляю его фантазировать»: Наталья Бардо поделилась секретами воспитания сына

31 мая исполнилось пять лет сыну актрисы Натальи Бардо и режиссером Марюса Вайсберга — Эрику. Звездная мама мальчика не стала писать в Instagram, как сильно она им гордится, а решила поделиться с поклонниками своими секретами воспитания. А они у звезды кино оказались довольно простые.

«Я его хвалю, я всегда на его стороне. Я разговариваю с ним по-взрослому, — пишет Наталья. — Я сознательно убрала из своего лексикона обороты «хочется-перехочется» и «мечтать не вредно». Я заставляю его хотеть и фантазировать. И он мечтает».

А еще, как пишет Бардо, она старается фиксировать внимание сына на бытовых мелочах, которые помогут ему сформироваться как личности. Она привела пример, как на днях мальчик подошел к маме с просьбой купить динозавра. Но 33-летняя артистка не стала тратить деньги на игрушку просто так.

«Эрик, мы можем пойти купить динозавра. Но веселее на него заработать самому!» — сказала Наталья. «Но я же маленький еще», — отреагировал сын. «Конечно. Давай вместе подумаем, что можно сделать. Смотри, я несу две сумки, помоги мне, пожалуйста, возьми одну», — предложила мама.

После этого мальчик схватил пакет и с удовольствием понес его в машину. А после счастливая родительница сказала ему, что новая игрушка будет не просто очередными динозавриком в коллекцию, а памятью, что мальчик сделал доброе дело. По словам Бардо, такой метод воспитания работает идеально и маленький Эрик растет послушным ребенком.

Смотрите также: