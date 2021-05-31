«Попробовать нужно»: Дубцова написала песню для своего 15-летнего сына

Первый трек Артема Черницына уже записан и готовится к выпуску.

Поклонники спросили певицу Ирину Дубцову, как складываются ее отношения с 15-летним сыном Артемом. Артистка ответила, что юноша является ее лучшим другом, вместе им не бывает скучно. Подросток и его мама могут и в компьютерные игры вместе поиграть, и кино посмотреть, и в ресторан сходить. А еще есть вероятность, что парень пойдет по стопам матери на сцену. Да и отец у него музыкант, как никак.

«Недавно он (Артем, — Прим. авт.) записал первый трек, готовим его к выпуску. Не знаю, что из этого получится в дальнейшем, но попробовать нужно. Я сына поддерживаю и сама написала для него песню», — рассказала 39-летняя Дубцова изданию Wday.

Напомним, полтора года назад жаловалась, что наследник не хочет с ней фотографироваться, но позже у певицы появилось много совместных снимков с повзрослевшим сыном, который, кстати, вырос, высоким красавцем.

Ирина родила Артема в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Семья распалась в 2008 году, но родители продолжают совместно направлять подростка во взрослую жизнь.

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