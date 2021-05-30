«Мы с мужем до сих пор не можем понять»: Анна Хилькевич сравнила свою старшую дочь с самкой богомола

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — похвасталась повзрослевшей дочерью. Примечательно, что у девочки появились первая влюбленность и первые выяснения отношений.

Оказалось, детская дружба старшего ребенка Анны Хилькевич и ее мужа Артура Волкова превратилась во что-то большое. Однако Арианна, как отмечают ее родители, — девочка с характером. Малышка не привыкла, чтобы за нее решали. Свободолюбивая Ариаша не желает останавливаться на одном женихе.

«Я не хочу жениться на тебе, я хочу на Ярике. Смотри, он умрет — я на другом поженюсь», — поделилась своим коварным планом Арианна.

Актриса объяснила, что Арина и ее друг Мирон стали ходить в разные детские сады. В новом садике у девочки появились другие поклонники, и она забыла прежние клятвы в любви.

«Я успела снять этот интересный диалог, только вот мы с мужем до сих пор не можем понять, откуда у нашей дочки замашки почти самки богомола. И, кстати, мы наших детей не сватали друг с другом, это они сами так решили», — отметила Хилькевич.

После долгих выяснений мальчик все равно остался стоять на своем. Судя по словам малыша, он готов терпеть непростой характер дочери Хилькевич:

«Я все равно на тебе поженюсь! Я заставлю тебя жениться!».

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