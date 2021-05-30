«Ах, какая красота!»: Сергей Безруков вместе с женой и сыном насладились ароматом сирени в своем саду

В одной из последних публикаций личного профиля артиста Сергея Безрукова появилась запись, в которой знаменитость вышел на прогулку вместе с сыном Степаном.

Отметим, что на видео слышен и голос возлюбленной Безрукова — актрисы Анны Матисон. Сергей и Анна познакомили малыша с флорой и фауной окрестной личного дома. Степа был рад подержать на руках маленькую улитку, которую случайно нашел среди цветов сирени.

«Аккуратно посмотри, а потом посади обратно на листик, ладно, Степа?», — обратилась к сыну Матисон.

Мальчик с любопытством разглядывал рожки нового друга, пока его отец наслаждался ароматом цветущей сирени.

«Ах, какая красота, какая красота!», — восклицал Безруков.

Поклонники художественного руководителя Губернского театра остались в восторге от картины семейной идиллии.

«Вот за такие моменты и нужно ценить жизнь», «Аромат сирени конечно обалденный. И самое важное — семья рядом», «На вас так приятно смотреть! Молодцы!», «Сергей! Вы невероятный», «Так трогательно и мило. Счастье есть!», «Любовь ко всему живому родом из детства и семьи, прекрасные», — написали фанаты Безрукова в комментариях под фото.

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