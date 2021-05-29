«Самый необычный для меня цвет»: Анастасия Костенко похвасталась первыми вещами для своего будущего малыша

Модель готовится стать матерью в третий раз.

В одной из последних Stories личного микроблога жены футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасии Костенко — появился кадр маленьких вязаных ботиночек. Таким способом знаменитость еще раз порадовала поклонников радостной новостью о пополнении в семье.

Напомним, недавно Костенко опубликовала видео, где становится понятен пол будущего малыша Дмитрия и Анастасии. Телеведущая с мужем воспользовались популярным способом разоблачения пола ребенка. Они лопнули огромный шар, из которого полетило в воздух много маленьких шариков синего цвета. Это означало, что знаменитости станут родителями мальчика.

К слову, ранее такой же услугой воспользовались Арсений и Лиана Шульгины. Только цвет их шаров был розовый.

Пока Анастасия ожидает своего сына, она закупается первой одеждой для малыша. Так, недавно молодая мамочка приобрела пинетки. Примечательно, что цвет изделия по-настоящему обрадовал и даже немного удивил Костенко.

«Самый необычный для меня цвет. После девочек это необъяснимо», — подписала фото Анастасия.

Напомним, Дмитрий и Анастасия воспитывают двоих дочерей — Милану и Еву.

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