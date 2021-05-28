«Вообще не важно от кого»: Марина Ким выступила против чайлдфри

Телеведущую Марину Ким спросили, действительно ли российская женщина ущемлена в современном мире. 38-летняя журналистка ответила, что представительницы прекрасного пола, как минимум, уязвимы. В пример она привела «выпадение из общества», когда у женщины случаются беременность и роды. Марина отметила, что если бы она занималась только детьми, то выпала бы из социума на десять лет.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, многие девушки вообще отказываются рожать, чтобы не загубить карьеру или не потерять статус.

«В больших городах это вообще такая тревожная история. Меняется сознание: все становится более современным, мы становимся более индивидуальными, в соцсетях все есть. Зачем я пойду на свидание с молодым человеком, с которым потом могу создать семью, если я могу купить на одном сайте себе одежку, на другом — музыку, сходить на вечеринку? Я веселая, самодостаточная, у меня хороший достаток и все есть. Это очень опасная история. Мне уже 38 лет, и у меня многие подруги подошли к этому возрасту без детей, без семей, и они очень жалеют. Они просто не знают, что делать. Они чувствуют, что что-то не так. Вроде бы, все хорошо: хорошие шмотки, работа хорошая, классные знакомства… А детей нет», — рассуждает Марина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Она отметила, что именно в такие моменты женщинам приходят идеи заморозить яйцеклетки или прибегнуть к услугам суррогатной матери. Ким удивляется, почему нельзя просто пойти естественным путем. Она поделилась, что подруги часто говорят ей, что хотят детей, но не знают от кого.

«Меня этот вопрос просто травмирует. Я говорю: «Если ты хочешь ребенка, это вообще не важно от кого. Иди и рожай! Рожай ребенка — это такая радость». Это ужасно сложно: в социальном плане, в плане денег, здоровья… Но это то, ради чего стоит жить. Я не знаю, для чего жить, если не для детей — в глобальном плане», — разоткровенничалась ведущая.

Она добавила, что является эгоцентричным человеком, и карьера для нее очень важна, однако в перспективе на 15 лет для нее на первое место становятся дети.

Напомним, что у Ким две дочери 7 и 4 лет, а в конце 2020 года она родила еще и сына. При этом женщина не замужем и не афиширует своих мужчин.

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