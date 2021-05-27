«Порой бывает безумно трудно»: Порошина поделилась своими принципами воспитания детей

47-летняя актриса Мария Порошина дала большое интервью как мама пятерых детей. Звезда кино и сериалов подробно рассказала о своих четырех дочках и маленьком сыне и поделилась своими главными принципами в воспитании детей.

По словам артистки, дети — это подарок судьбы и серьезная работа, которую надо выполнять достойно и с максимальной самоотдачей.

«Порой бывает безумно трудно, доходит до отчаяния, когда идет непонимание ситуации в воспитании. Думаешь: «В чем неправ? Где произошел сбой? Какие рычаги применять?» А потом понимаешь, что кроме любви, ласки, объятий, доверия и всепрощения в сложных периодах подросткового возраста ничто не будет действовать. Естественно, нельзя идти на поводу ребенка, отпустить ситуацию, и в результате все упустить… Воспитание — постоянный процесс, дети держат в тонусе», — поделилась Порошина с изданием Wday.

Она призналась, что в воспитании придерживается уроков собственной матери, хотя и понимает, что сегодня у молодого поколения другие ценности. Для Марии важно, чтобы дети не выросли избалованными и эгоистичными, умели ценить то, что имеют.

В семье актрисы запрещено повышать друг на друга голос и у каждого ребенка есть свои обязанности. Старшие следят за младшими, особенно, когда мама задерживается на работе. Порошина отмечает, что с одним ребенком трясешься над чадом и обо всем переживаешь, но когда детей много, понимаешь, что можно жить гораздо спокойнее.

Напомним, у Марии есть 25-летняя дочь от Гоши Куценко, Полина, и еще три дочки от актера Ильи Древнова: 15-летняя Серафима, 11-летняя Аграфена (Груня) и пятилетняя Глафира (Глаша). А два года назад актриса родила мальчика, назвав его Андреем.

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