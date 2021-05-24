«Не знаю, что бы я сделала за своего ребенка»: Кудрявцева высказалась о травле дочери Славы

Старшая дочь певицы Славы, 22-летняя Александра Морозова, появилась в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ и рассказала, что в юные годы хотела быть телеведущей, потом актрисой, поступала в профильные вузы и бросала учебу. Сейчас она пытается строить карьеру певицы и учится на лингвиста.

Пытаясь войти в шоу-бизнес, девушка нередко сталкивается с хейтерами в социальных сетях, и недавно последние даже довели ее до слез своими высказываниями.

«Я привыкла к хейту, но когда это разовая акция. Подготовка теоретическая у меня была, поэтому я стараюсь держаться молодцом. Но там было 500 комментариев, я прочитала 100, и там только процента два из них были позитивными, — со смехом рассказала Александра. — Там было столько хейта, я так расстроилась. Что у меня надменное лицо, но у меня всегда такое лицо. Почему-то все решили, что мама такая простая, а я вообще офигела».

Девушка призналась, что самые обидные комментарии были про внешность. Но защитница у Саши тоже нашлась — в лице ее звездной мамы. Певица заступилась за дочь в комментариях и поставила хейтеров на место. Морозова призналась, что она гораздо более мягкая, чем ее бывалая родительница.

«На месте Славы я не знаю, что бы я сделала за своего ребенка», — прокомментировала ситуацию ведущая программы Лера Кудрявцева.

Напомним, у 50-летней теледивы в этом отношении еще все впереди. В браке с третьим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, она родила дочь Марию, которой летом исполнится три года. Когда девочка подрастет, ее наверняка тоже ждет испытание славой и злыми комментариями.

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