«Слишком разбаловал»: Шепелев рассказал о моментах, когда Платон с ним не разговаривает

Звездный отец столкнулся с ситуациями, когда ребенок не отвечает на вопросы и замечания родителя.

Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает делиться своими отцовскими открытиями. Он рассказал поклонникам в Instagram, что, как и любой родитель хочет, чтобы дети его слушались, а еще реагировали на папины слова сразу, чтобы не пришлось повторять по несколько раз. Однако, чем старше становится его сын Платон, тем труднее мужчине добиться от мальчика обратной связи.

«Не так давно я заметил, что старший сын порой вообще перестал мне отвечать, — пишет 38-летний шоумен. — Поначалу меня это злило. Никакого уважения, кипятился я. Слишком разбаловал, надо с ним строже».

Но позже до звездного отца дошло, что 8-летний юноша живет в сложном мире своих мыслей — об играх, музыке, спорте. Для мальчика все эти думы важны, он увлечен ими, и не стоит из-за этого раздражаться.

«И молчание в ответ на мои строгие замечания — это не вредность, не лень, это его мир, — продолжил Шепелев. — «Папа, я все слышу. Извини, что не отвечаю, я просто задумался». И я смягчаюсь. Я так рад за него. Наслаждайся! Я буду рядом, когда ты вернешься, чтобы обнять тебя».

В комментариях у ведущего появилось множество сообщений от матерей. Одни благодарят мужчину за такие проникновенные посты, другие соглашаются с его мнением и пишут о своем опыте.

Напомним, в 2021 году Шепелев стал многодетным папой. В марте к Платону от Жанны Фриске и дочери его новой возлюбленной Екатерины Тулуповой добавился общий ребенок пары. Счастливые родители назвали его Тихоном.

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