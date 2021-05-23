«Большая глупость»: Александр Шоуа высказался против того, чтобы дети сами выбирали профессию

Солист группы «Непара» Александр Шоуа родился в артистической семье, где по вечерам говорили только о музыке. Родители с ранних лет привили мальчику любовь к нотам и выступлениям. Они отдали его в школу уже в пять лет, потому что считали — мальчик готов, так как с четырех ходит в «музыкалку».

«Моей младшей дочери сейчас семь с половиной лет, а она еще только этой осенью пойдет в школу, я в этом возрасте уже в третьем классе был», — отмечает артист.

Мужчина признается, что родители сразу решили — их сын будет музыкантом. И он даже не задумывался о других вариантах. Правда, артист нисколько не винит отца и мать, а, наоборот, признает их правоту.

«Я считаю, что родители, которые дают ребенку самому выбрать будущую профессию, совершают большую глупость, желая, видимо, избавиться от лишних хлопот. Ребенок всегда выберет что-нибудь попроще и полегче, где не надо прикладывать усилия. Он никогда не пойдет по пути наибольшего сопротивления. Мои же родители, по всей видимости, очень рано разглядели во мне какие-то задатки и пытались всячески их развивать, и у них все получилось», — поделился 47-летний певец с изданием «Теленеделя».

Свою младшую дочь Таисию мужчина собирается отдать в частную школу с творческим уклоном и, конечно же, в «музыкалку». Но в детском «Голосе» или в других вокальных проектах вы девочку не увидите. Звездный папа против — он считает, что это слишком большой стресс для ребенка, который еще и не дает никакого результат для карьеры артиста.

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