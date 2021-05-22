«Ела все, что попадалось на моем пути»: Светлана Лобода вспомнила о своем «зверском» аппетите во время беременности

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Светланы Лободы появилось видео во время последнего дня беременности артистки дочерью Тильдой. Таким способом знаменитость поздравила малышку с днем рождения.

Напомним, младшей дочери Светланы на днях исполнилось три года. В честь дня рождения девочки исполнительница поделилась кадрами из личного архива.

Лобода показала себя с аккуратным животиком и мороженым в обеих руках. На видео заметно, как Светлана с жадностью и большим удовольствием поглощает молочный десерт.

«За день до родов Тильды на меня напал жор… Я ела все, что попадалось на моем пути, ела с наслаждением, как видите. Это был такой кайф!», — вспомнила Светлана.

«Счастливая такая, очень люблю Ваши архивные кадры», «Такая беременяшка», «Света, такая Света. Так еще и всегда танцуете, спасибо за видос», «Какой аккуратный животик! Вы большая умничка, с днем рождения вашу малышку», «Вы просто светитесь от счастья», — порадовались за Лободу ее поклонники.

Напомним, имя отца Тильды Светлана не разглашает.

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