«Папочка, ты знаешь, где живет бог?»: дети Вина Дизеля поучаствовали в создании «Форсаж — 9»

В девятом фильме «Форсаж», который вышел в российских кинотеатрах 19 мая главной темой являются отношения отцов и детей. Об этом исполнитель главной роли Вин Дизель рассказал в новом интервью. Его персонаж Доминик Торетто, по сюжету, часто вспоминает своего отца и воспитывает сына. Актер рассказал, что эти отношения очень похожи на его собственные. Сам Дизель воспитывался отчимом, но этот мужчина привил ему страсть к автомобилям и кино.

Человек, ставший папой будущей звезде, преподавал актерское мастерство, чем определил судьбу паренька. Уже в 7 лет Вин вышел на сцену театра, и отчим активно поддерживал его начинания. Именно его актер с теплом вспоминал, когда снимался в «Форсаж — 9». И вообще, в этот раз Дизель был наполнен мыслями о семье.

«Некоторые сцены в картине — это реальные диалоги с моими детьми. Моя 6-летняя дочка Полин как-то спросила: «Папочка, ты знаешь, где живет бог?» и указала на мое сердце. Я не мог не включить этот эпизод в сценарий», — поделился 53-летний актер с изданием Wday.

А еще юного Доминика в новой картине сыграл сын Дизеля Винсент, которому сейчас 10 лет. Журналисты спросили звезду, как он отнесется к тому, что наследник пойдет по его стопам в актерскую карьеру. Мужчина высказался, что родители должны поддерживать детей во всем, что приносит им радость. Он поделился, что в прошлом месяце, например, сын удивил его написанием собственного сценария в 92 страницы.

«Конечно, я его похвалил и буду хвалить и дальше. Пусть пробует, что ему нравится, и ищет настоящую страсть жизни, а я его поддержу. Именно так делали мои родители», — отметил Дизель.

Напомним, что у актера трое детей от мексиканской модели Паломы Хименес: 13-летняя Хания, 10-летний Винсент и 6-летняя Полин, названная так в честь погибшего Пола Уокера.

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