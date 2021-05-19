«Это счастье»: Меладзе не чувствует себя уставшим после бессонных ночей у кроватки дочери

Снова ставший отцом в апреле 2021 года Валерий Меладзе с удовольствием заботиться о малышке Агате. В новом интервью 55-летний певец отметил, что они с женой Альбиной Джанабаевой отказались от услуг няни и разделили все родительские обязанности между собой. Мужчина сам встает по ночам успокаивать девочку, а еще полюбил ходить в детские магазины и выбирать наряды для малышки.

Он признался, что первые недели после рождения Агаты были довольно сложными, и они с женой ходили с мешками под глазами. Но все равно, им нравится такая жизнь.

«Это счастье, это прекрасно, когда у тебя маленький ребенок и когда это причина твоих бессонных ночей. Ты не чувствуешь себя уставшим на утро, ты чувствуешь себя счастливым», — прокомментировал артист Пятому каналу.

Валерий поделился, что проводит с маленькой дочкой много времени и выезжает из дома только по важным делам. Альбина, по его словам, уже почти пришла в форму после родов, но возвращаться на сцену пока не спешит. Конечно, певица будет совершать кратковременные рабочие выезды по музыкальным делам, но в целом первые полгода точно будет уделять большую часть времени малышке.

Смотрите также: