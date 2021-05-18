«Приучила своим примером»: Корчевников рассказал, как мать повлияла на его карьеру

Известного телеведущего Бориса Корчевникова спросили: его успех — это счастливая судьба или результат долгого и упорного труда. 38-летний мужчина ответил, что последнее, и добавил, что с детства приучен ценить время и страстно подходить к своей работе.

«Может быть, интуитивно, с детства, из каких-то чеховских пьес про прошедшую втуне жизнь, которые я помногу раз смотрел во МХАТе, где мама работала, я как-то впитал мысль, что временем надо дорожить. Ну и мама еще, которая на работе пропадала с утра до ночи, приучила к этому же своим примером — теперь я так же пропадаю», — поделился ведущий с «Теленеделей».

Говоря о своей матери, Борис отметил, что она с детства сформировала у него про чувство ответственности, хотя не уточняла, перед кем. Юноша же понял, что должен быть ответственным перед некой силой, что выше него. С тем пор ему комфортно подчиняться и чувствовать себя частью чего-то большого, а не быть самому по себе.

По словам Корчевникова, он вырос очень «корпоративным» человеком. Его коллеги по телеканалу «Спас» и передаче «Судьба человека» знают, что шефа всегда можно открыто критиковать и давать ему советы. Все решения знаменитый ведущий принимает вместе со своей командой.

В том же интервью Борис рассказал, что и во взрослые годы жил с мамой (с начала пандемии он живет отдельно), и это был замечательный период

«Никогда не было никакой такой прямо чрезмерной опеки. Мне было очень хорошо», — признался ведущий.

Напомним, что его мать Ирина Леонидовна является Заслуженным работником культуры РФ, работала заместителем директора МХТ имени Чехова, директором музея МХАТ и Театра кукол имени Образцова. Корчевников рос без отца и познакомился с ним только в 13 лет.

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