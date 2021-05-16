«Как тебе, Роб?»: Ляйсан Утяшева разрешила поиграть сыну с огромной змеей

Телеведущая провела время с ребенком в контактном зоопарке.

В одной из последних Stories личного микроблога жены Павла Воли — Ляйсан Утяшевой — появилось видео с участием ее сына Роберта. Малыш посетил вместе с родительницей контактный зоопарк.

Отметим, что сегодня все знаменитости по-разному относятся к зоопаркам и циркам. Одни, как и Утяшева, могут привести детей в дельфинарий, а другие просят своих подписчиков подписывать петиции ради освобождения животных. Одной из звездных зоозащитниц является актриса Наталья Рудова.

Что касается Ляйсан, ее сыну недавно исполнилось восемь лет. Родители Роберта посчитали мальчика самостоятельным и повзрослевшим ребенком, поэтому доверили ему живую змею больших размеров.

«Как тебе, Роб? Ты в восторге, Роб?» — обратилась к сыну Ляйсан.

Роберт посадил змею на шею. Было видно, что мальчик совсем не боится. Наоборот, он был доволен и горд собой.

Напомним, ранее поклонники актера Павла Прилучного осудили знаменитость за поощрение тех, кто держит животных в неволе. К такому выводу фанаты пришли после того, как артист привел детей поиграть с дельфинами.

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