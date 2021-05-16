«Ждем гостей на воскресный обед»: Яна Рудковская в радужном шелковом костюме запечатлелась с сыновьями

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась совместная фотография знаменитости со своими детьми.

Яна в яркой шелковой рубашке с короткими рукавами и шортах с радужными разводами запечатлелась рядом с младшим сыном Арсением. Рудковская держала малыша за руки, пока мальчик засмотрелся в пол. А его старший брат — Саша — гладил ножки Арсению.

К слову, Гном Гномыч, как называют Сашу родители, тоже выбрал для теплого майского дня штаны яркого оттенка. Насыщенный лимонный цвет перекликался с молочной толстовкой фигуриста.

«Ку-ку! Цвет настроения — лето. В Москву пришла анормальная жара для мая! Всем прекрасного воскресенья, а мы ждем гостей на воскресный обед», — отметила Рудковская.

Поклонники звездной семьи оставили в комментариях под фото мамы и ее сыновей множество положительных комментариев:

«Прекрасная семья», «Милота этого фото зашкаливает! Яна, какие же вы молодцы с Евгением, что решились на еще одного малыша», «Как же у вас красиво», «Яна! Красавица, умница и супер-мама!», «Какие милые! Прекрасная семья!».

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