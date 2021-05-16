«Корявые Русалочки выплыли на берег»: Оксана Самойлова надела себе и дочерям рыбьи хвосты

Модель Оксана Самойлова опубликовала в личном микроблоге свежий снимок с дочерьми в сказочных костюмах.

Многодетная мамочка любит устраивать тематические фотосессии. А ее малышки не могут устоять перед яркими костюмами и макияжем. Однако, когда недавно Самойлова придумала воплотить очередную задумку с семейным фото, девочки начали капризничать. А потом и погода внесла свои коррективы в планы Оксаны.

«Встречайте, корявые Русалочки выплыли на берег. Я тащила с собой эти хвосты из дома и, как обычно, представляла себе мега-фото. Но пришлось сфоткаться буквально за пять секунд, потому что дети нудили и устали, естественно как только я намекнула на то, что надо сфоткаться. А когда я всех подкупила и уговорила разными мамскими хитростями, начался такой ураганный ветер с ливнем», — пожаловалась Оксана.

Отметим, что фото все же было сделано. Однако не все на нем вышли так хорошо, как этого хотела бизнесвумен.

«У всех глаза в разные стороны, я на такие мелочи уже даже внимания не обращаю. Главное — идея ясна», — резюмировала Самойлова.

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