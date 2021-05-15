«Даже нашему Васильку зашел»: Мария Кожевникова показала подросших сыновей на премьере мультфильма

Артистка Мария Кожевникова разместила на своей страничке свежие кадры с детьми. Вместе с сыновьями знаменитость появилась на премьере анимационного фильма «Кролик Питер 2».

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» показала старших сыновей — Ивана и Максима. Мальчики обнимали маму, которая продемонстрировала длинное черное платье в крупный белый горох. Поверх платья Мария надела укороченную куртку-косуху из замши цвета слоновой кости.

«Погодка шепчет, но и мультфильм про кролика Питера рекомендую! Это когда смеются и взрослые и дети, при просмотре навеяли воспоминания из детства, когда впервые смотрела Бетховена, помните тот фильм?! Мультфильм даже нашему Васильку зашел, хотя в три года больше часа сидеть не любит. Но милые кролики сделали свое дело», — поделилась Мария.

Поклонники артистки отметили, что мальчики заметно выросли:

«Вы невероятно красивая и лучезарная, а мальчишки повзрослели и стали еще больше похожи, как мне кажется», «Мальчики, как близнецы», «Красавцы какие!».

А вот младшего сына — Василия — Кожевникова не показала. К слову, мальчику в прошлом году исполнилось три года.

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