«Был важен собственный путь»: став мамой, Дарья Мельникова не спрашивала советов у родителей

В новом интервью 29-летняя «Папина дочка» Дарья Мельникова рассказала о том, как она создала семью в 21 год, родила двоих детей и совмещала роли жены, матери и актрисы. Девушка поделилась, что не боялась разрушить карьеру появлением детей, так как никогда за нее не цеплялась. Создание семьи на тот момент оказалось для артистки гораздо важнее, чем все проекты, но на ее востребованность в кино это не повлияло.

Когда Дарью спросили, какая она мама, актриса ответила, что учится на собственных ошибках, так как ей сложно примерить на себя чужой опыт. Более того, она ему просто не доверяет и стремится получить свой собственный. Даже к своим родителям девушка не обращалась за советами.

«Никто не имел права сказать мне, что я что-то неправильно делаю со своим ребенком, пока я не спрошу совета. Собственно, эти границы я довольно четко выстроила в своей семье, и никто даже не пытался их нарушать, — рассказала Дарья «Теленеделе». — В моем родительстве мне был очень важен собственный путь. Плюс опыт тех, кому я доверяла, поскольку видела, как они воспитывают своих детей. Мне были очень близки методы воспитания некоторых моих друзей, я с интересом за ними наблюдала и запоминала».

Мельникова призналась, что ее путь в материнстве был очень сложным на всех этапах. Как и многие родители, она называет детей своими учителями. Однако добавляет, что ей очень помогло сообщество в Instagram, в котором она обменивалась личным опытом с другими молодыми мамами. Вместе они практиковали так называемое осознанное, мягкое родительство, когда мать ставит во главу угла искусство слушать и понимать своего ребенка.

Напомним, в 2013 году Дарья вышла замуж за актера Артура Смольянинова, через два года у них родился сын Артур, а в 2018-ом у него появился братик Марк.

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