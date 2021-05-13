«Брат и сестра, теперь еще и духовно»: Глеб Матвейчук с новой женой покрестили сына в Абхазии

Звездная пара крестила обоих детей в одном и том же святом месте.

Пока Анастасия Макеева лежит в больнице, у ее бывшего мужа Глеба Матвейчука в жизни происходят радостные события. В прошлом году у певца с его новой женой, актрисой Еленой Глазковой, родился уже второй ребенок, а на днях, когда малышу Сашеньке исполнилось девять месяцев, родители отправились в путешествие, чтобы покрестить его.

Глазкова сообщила в Instagram, что таинство произошло 12 мая в Каманах (село в Абхазии, где находится святое место). Там же супруги ранее крестили и своего первого ребенка — дочь Алису, которой уже два с половиной годика.

«Наши детки не только брат и сестра кровные, но теперь еще и духовно», — написала Елена.

Сразу после крещения супруги отметили это событие ужином с тортом в кафе на берегу моря.

Напомним, что ранее Матвейчук жил с актрисами Светланой Бельской и Анастасией Макеевой, но лишь с третьей женщиной испытал радость отцовства и ощущение настоящей крепкой семьи.

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