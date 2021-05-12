«Кажется, такое горе нельзя пережить»: Антонова дала совет матерям, потерявшим детей

В 2018 году актриса Наталия Антонова потеряла ребенка. Малыш Николай родился недоношенным и прожил всего два месяца и три дня, пока его пытались спасти в реанимации. Более двух лет спустя артистка смогла рассказать о своем горе журналистам. В новом интервью она отметила, что это событие сделало ее другим человеком: потеря научила женщину любить все, что ее окружает.

«Кажется, что такое горе нельзя пережить, особенно матери. И я вам скажу честно, вот уже третий год Коли нет со мной, а я каждую минуту о нем думаю. Он все время рядом, что бы я ни делала: готовлю ужин, иду на работу, веду машину, общаюсь с вами. Как это объяснить, я не знаю. Он для меня жив…» — поделилась 47-летняя артистка с издание 7days.

Женщина рассказала, что муж, сыновья и родственники поддерживали ее, но еще большее утешение она нашла в беседах со священником. Он посоветовал Наталии не закрываться от мира, а рассказать окружающим о своем горе. Сегодня актриса несет это знание другим матерям, пережившим такую же трагедию.

«Я хочу посоветовать всем женщинам, которые попали в такую ситуацию, не прятаться от людей. Что бы не происходило: потеря родителей, мужа, детей — нельзя прятаться, нельзя скрывать, нельзя врать. Надо просто жить», — Антонова сказала это со слезами на глазах, но уверенная в том, что ее откровения помогут другим женщинам в беде.

Женщина поделилась, что от горя ее отвлекла работа, кулинария, привычный ритм жизни и успехи взрослых детей. А еще она стала учиться рисовать и открыла в себе новый талант. Нереализованную любовь к маленькому сыну она стала вкладывать в картины и говорит, что получает через этот процесс божественную энергию. Наталия уверовала в то, что теперь у ее семьи есть свой ангел на небесах, и она старается делать много добрых дел, чтобы быть достойной его.

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