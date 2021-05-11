«Ты можешь любить еще больше»: МакSим призналась, что не стала делить внимание между дочками

Мама двоих детей и популярная певица МакSим высказалась о том, что значат дочери в ее жизни. В новом интервью 37-летняя артистка призналась, что до того, как стать мамой, была очень увлечена творчеством и гастролями, но с появлением девочек Саши и Маши ее жизнь круто изменилась.

«Когда родилась Сашка, 8 Марта, я не ожидала, что может быть кто-то или что-то любимей моей работы. А здесь меня шарахнул этот самый материнский инстинкт. И тут я поняла, что дороже жизни вообще ничего нет. И, собственно говоря, подходя к рождению Маши, я уже была готова к тому, что буду наполнена еще большей любовью. Казалось бы, с двумя детьми мне эту любовь надо делить, ан нет, ты просто еще больше начинаешь чувствовать, что ты можешь любить еще больше», — цитирует певицу издание WomanHit.

МакSим поделилась, что не только она воспитывает дочек, но и они воспитывают ее. 12-летняя Саша растет гиперответственной девочкой, а у 6-летнее Маши уже чувствуется мощный внутренний стержень в характере.

«Я ей недавно за столом говорю: «Маш, возьми правильно вилку». А она мне: «Ага, но сначала ты локти со стола убери!» — поделилась Марина Абросимова (настоящее имя певицы).

Она добавила, что не препятствует общению дочерей с их отцами (девочки родились от разных мужчин) и очень радуется их успехам в учебе. Юные умницы же стараются не огорчать свою маму и держатся у педагогов на хорошем счету.

Смотрите также: