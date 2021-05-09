Женщина Тора: Крис Хемсворт показал, как его жена носила на себе сразу троих детей

Пока в России празднуют День Победы, во многих западных странах люди отмечают День матери, потому что у них эта дата стоит в календаре на втором воскресенье мая. Многие мировые звезды в этот день поздравляют мамочек. Среди них и голливудский богатырь Крис Хемсворт, который опубликовал в Instagram раритетное фото своей жены — испанской актрисы Эльсы Патаки.

«Поздравляем с Днем матери всех талантливых, трудолюбивых, воспитывающих детей, поднимающих планку и поддерживающих мужей женщин!» — написал актер, отдельно воздав почести своей супруге.

Как известно, артистка и модель родила звезде боевиков троих детей. Их дочери вот-вот исполнится 9 лет, а сыновьям-близнецам сейчас по 7. Но Крис поделился снимком, когда все они были еще крошками. На фото Эльза носит всех троих малышей в специальном рюкзаке-слинге и при этом еще умудряется улыбаться. Похоже, что жена у Хемсфорта не менее сильная, чем он сам. Вот кто должен играть боевую подругу Тора вместо Натали Портман, вы так не считаете?

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