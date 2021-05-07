Звездный отец Павел Прилучный ответил на вопрос, как воспитать настоящего мужчину

В новом фильме «Девятаев» актер Павел Прилучный играет героя Великой Отечественной войны, человека с крепкими принципами и стальным характером. Обсуждая его роль, журналисты спросили у 33-летнего артиста, как в современное время воспитать из мальчика настоящего мужчину — будущего воина и защитника.

«Мне кажется, как-то серьезно повлиять на это воспитательным процессом нельзя, потому что каждый ребенок рождается уже с заложенной свыше судьбой. А вот привить ему правильные приоритеты и понятия необходимо. Если у мальчика есть характер, неважно, кто и как его воспитывал, — высказался Прилучный в интервью «Теленеделе». — Я вот тоже поначалу думал, что смогу своего сына воспитать определенным образом, но быстро понял, что это невозможно. Каждый ребенок приходит к нам с тем, что в него заложено, с определенным кодом. Можно научить его тому, что плохо, а что хорошо, но изменить его сущность невозможно».

Павел поделился, что его 8-летний сын Тимофей (от актрисы Агаты Муцениеце, с которой мужчина расстался) растет очень правильным парнем, который точно не пойдет бить окна в школьном туалете и не будет обижать слабых. Звездный отец не учил мальчика законам и правилам, то тот уверенно может рассказать, что именно в России запрещено, и за какие действия можно получить наказание. По мнению актера, у его сына есть явные задатки юриста.

А вот по стопам отца Тимофею вряд ли захочется пойти. Павел несколько раз брал мальчика на свои съемки, и тот не мог долго наблюдать за тем, как папа много раз повторяет одно и то же действие. Раньше были планы отдать сына в Суворовское училище, но мальчик к карьере военного равнодушен. Хотя все, что связано с войной, его очень интересует.

Прилучный поделился, что воспитывает сына без гаджетов: они вместе собирают мебель, колют дрова и занимаются работой по дому. Своим врагом в деле воспитания мужчина видит Интернет, в котором современные дети проводят большую часть времени.

«Мой сын уже знает, что должен делать мужчина в доме, какие у него есть обязанности, знает, где у нас лежат отвертки и прочий инструмент, умеет сам менять лампочки и батарейки, тут он все быстро схватывает», — рассказал звездный отец.

В том же интервью Прилучный отметил, что считает своих детей главным достижением в жизни, а все остальное, чего он достиг, это обычная работа, когда нужно двигаться вперед, чтобы не остаться на месте.

Смотрите также: