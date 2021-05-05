Хайди Клум вспомнила, как вышла на показ Victoria’s Secret, будучи беременной

4 мая исполнилось 17 лет старшей дочери знаменитой супермодели Хайди Клум — Лени (Хелен). Звездная мама поздравила свою девочку в Instagram необычным способом. 47-летняя звезда выложила видео с модного показа Victoria’s Secret 2003 года, где она ходила по подиуму в откровенном нижнем белье, демонстрируя свое тело. Но, как оказалось, у этого ролика есть изюминка, о которой зрители в тот момент совсем не догадывались.

«Я не одна иду здесь по подиуму, — пояснила Хайди, поздравляя свою дочь с днем рождения. — Если я посмотрю достаточно внимательно, то увижу, как ты толкаешься у меня в четыре месяца. Я любила тебя до того, как ты родилась, и я буду любить еще долго после того, как навечно закрою глаза».

Добавим, что с рождением Лени связан еще один интересный момент. С отцом девочки — бизнесменом Флавио Бриаторе — Клум рассталась еще во время беременности, и еще до появления дочери на свет модель начала встречаться со своим будущим мужем, британским певцом Силом. Позже последний удочерил девочку, и у этой пары родилось еще трое детей.

Кстати, юная Лени присутствует в Instagram под фамилией матери и, судя по фото, она тоже начала карьеру модели.

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