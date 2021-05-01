Модница растет: Анна Хилькевич разрешила сделать маникюр своей двухлетней дочери

Теперь обе ее малышки знают, что такое красивые ноготочки.

Актриса Анна Хилькевич отвела своих дочек на маникюр. 1 мая она поделилась в Instagram фотографиями, как ее малышкам — 5-летней Арианне и 2-летней Марии — делают ноготочки. Звездная мама оказалась не против, а дети, несмотря на возраст, уже вовсю хотят быть красивыми.

«Если раньше маникюр (без обработки кутикулы, конечно) для 5-летней девочки мне казалось ого-го как рано, то теперь пошла дальше, и 2,9-летняя Машенька сегодня стала обладательницей розовых ногтей с дизайном», — сообщила звезда своим поклонникам.

Младшая дочка усидела, пока мастер наводила ей красоту. Хилькевич отметила, что это заслуга присутствия в жизни старшей сестры. По ее словам, глядя Арианну, Маша подражает всему — от умения строить диалог до увлечений: мультфильмов, еды, косметики и музыки.

Кстати, Анна добавила, что песни, которые любят дети, вызывают у нее «кровь из ушей».

Напомним, звезда «Барвихи» и «Елок» уже пять лет замужем за бизнесменом Артуром, с которым воспитывает двух дочерей, продолжая сниматься.

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