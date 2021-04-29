«Обмениваемся детьми»: Мерьем Узерли рассказала, как ее мужчина помогает заботиться о дочках

Из-за постоянных поездок актриса не может быть всегда рядом со своими девочками, но ее «палочкой-выручалочкой» стал возлюбленный.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли не только популярная актриса, но и мать двоих детей. У нее подрастают семилетняя Лара и крошка Лили, которую артистка родила в начале января 2021 года. В новом интервью, данном российским журналистам, женщина рассказала, что ей было достаточно сложно совмещать материнство и успешную карьеру, а с появлением второго ребенка задача стала еще труднее.

Однако на помощь 37-летней звезде приходит ее таинственный партнер, которого она скрывает от публики. Мерьем назвала его прекрасным отцом для обеих девочек. Пока она гостила в России в рамках московского кинофестиваля, он остался дома с детьми и проводил с ними круглые сутки. При помощи няни, конечно же.

«Сейчас расскажу, как примерно выглядит наш обычный день вместе: он ухаживает за Ларой, я за Лили, затем мы меняемся, потом опять и опять. И порой мы спрашиваем друг друга: когда у нас будет время, чтобы поцеловаться? Потому что мы почти все время занимаемся тем, что обмениваемся детьми, — со смехом рассказала Узерли журналу Hello!. — Однако обязательно нужно находить время для двоих. Воспитание детей — это очень сложно, но это самая прекрасная вещь на свете».

Актриса добавила, что не возит детей с собой в рабочие поездки, которые длятся два-три дня, только чтобы девочки побыли с ней. Такой подход она считает эгоистичным. Звездной маме не хочется вводить девочек в стресс из-за постоянных поездок.

Мерьем подчеркнула, что не собирается навязывать дочерям своих взглядов и планов. Наоборот, она хочет поддержать именно то, что они выберут для себя сами. С таким же подходом растили и ее саму.

«Все что я хочу — это вырастить их уверенными в себе со способностью к эмпатии, что очень важно в нашем мире. В современных реалиях намного более ценно уметь не поддаваться стереотипам и видеть красоту каждого человека», — говорит Узерли.

Актриса вспомнила, как для ее родителей было важно поддержать начинания их дочери в том, что делает ее счастливой. Этот момент женщина назвала самым важным в воспитании.

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