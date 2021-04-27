«Как будто Бэмби, который сошел с ума»: МакSим рассказала, почему никогда не кричит на детей

Певица МакSим вернулась на сцену, успев поднатореть в деле воспитания дочерей. В новом интервью она поделилась, какими родительскими принципами пользуется и в чем старается ограничить своих девочек. В частности, она не дает своим наследницам расслабляться.

«Я уверена в том, что ребенок должен быть занят. Он не будет лениться и не будет казаться ему, что ему кто-то должен принести что-то на блюдечке», — рассказала 37-летняя артистка передаче «Светская хроника» на Пятом канале.

Но, несмотря на строгость, МакSим оставляет дочерям большую степень свободы. Например, они сами могу выбирать кружки и секции, в которых будут развиваться. Главное, чтобы не бездельничали.

Звезда жестко контролирует, сколько девочки кушают сладкого, и вообще следит за их рационом. Если ей требует пожурить своих непосед, женщина использует специальный тяжелый взгляд, а вот ругаться и наказывать ремнем — это ей чуждо.

«Я никогда в жизни не поднимала руку на детей, не повышала голос. Ну в моем случае вообще повышать голос — это очень смешно выглядит. Я как будто Бэмби, который сошел с ума», — поделилась Марина Абросимова (настоящее имя певицы).

Воспитание дочерей подтолкнуло артистку к новой мечте: она хочет открыть собственную школу искусств. Педагогику женщина, конечно, оставит профессиональным людям, а вот руководит учреждением планирует сама.

Напомним, у певицы подрастают 12-летняя Саша и шестилетняя Маша. Девочки родились от разных мужей, с которыми артистка больше не живет.

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