«Старается сдуть с Киры пылинки»: Ирина Слуцкая пожаловалась на чрезмерное беспокойство мужа о детях

Телеведущая Ирина Слуцкая объяснила, почему иногда просто не понимает своего мужа — бизнесмена Алексея Говырина.

В своем микроблоге Ирина опубликовала историю конфликта в семье. По словам фигуристки, ее избранник очень трепетно относится к дочери Кире. Однако отец девочки буквально сдувает с нее пылинки. Слуцкая уверена в том, что совершенно не обязательно мыть руки ребенку после любого контакта с домашним питомцем.

«Помогите разрешить спор с мужем. Мы никак не можем договориться! Вот я нормально реагирую, если ребенок ползает по полу, а затем хватается за еду. Супруг, наоборот, как видит, что Кира на полу на кухне или в коридоре, — сразу бежит мыть ей руки», — пожаловалась Ирина.

Слуцкая добавила, что раньше сама чрезмерно опекала детей. Но с младшей дочерью знаменитость ведет себя иначе:

«Я считаю, что ребенок должен контактировать с микробами, чтобы иммунная система училась сама бороться с инфекциями. А муж говорит: «Береженного Бог бережет». И всегда старается сдуть с Киры пылинки и вымыть ей руки чуть ли не по плечи».

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