«Накормила, успокоила»: Аксенова рассказала, как мать помогла ей с выбором профессии

Будущая актриса не сразу попала в театральный вуз, но и здесь ей помогло надежное родительское плечо.

31-летняя актриса Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!», «За гранью реальности», «Глубже!», «Майор Гром: Чумной Доктор») в новом интервью рассказала, как случился ее приход в профессию. Оказалось, что в юные годы девушка выбирала между множеством вариантов и актерская карьера была не самым очевидным из них, так как семью будущей звезды кино нельзя было назвать творческой.

«Мама предложила выбор — поступать сразу или думать год, искать себя. Мне не хотелось долго лоботрясничать. Я думала, решала, хотела выбрать такую профессию, чтобы она помогла мне стать взрослой, умной, серьезной…» — вспоминает Любовь.

И именно мать стала причиной того, что теперь мы видим девушку на экране. Аксенова рассказала, что сидела со своей родительницей на даче и смотрела канал «Культура» — там как раз показывали сюжет о вступительных экзаменах в театральные вузы — как вдруг мать спросила, не хочет ли дочь попробовать поступить на актерский факультет.

«Я была уверена, почему-то, что поступлю в Щепкинское. Прошла первый тур, второй, а третий — нет. Расстроилась, позвонила маме и уже начала было истерить, мол «это была плохая идея, эта история закончена», как услышала от нее: «Езжай в ГИТИС, там сегодня последний день прослушивания». Мы приехали на Арбат вместе, мама меня накормила, чаем напоила, успокоила. И в тот вечер я прошла прослушивание к Андрееву и Шейну», — рассказала Аксенова журналу Hello!

Любовь согласилась с тем, что они с матерью показали себя в данной ситуации большими авантюристками, а еще эта история подтвердила для девушки, что все, что ни делается, — к лучшему.

Напомним, актриса с 2013 года замужем за продюсером и режиссером Павлом Аксеновым, но сама пока не спешит становиться матерью.

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