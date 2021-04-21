«Восприняли по-разному»: Джанабаева рассказала, как сыновья отнеслись к ее беременности

Недавно родившую третьего ребенка певицу Альбину Джабанаеву спросили, как ее старшие дети восприняли появление малышки в семье. Напомним, у артистки и ее мужа Валерия Меладзе подрастают 17-летний Константин и 6-летний Лука.

«В силу возраста восприняли по-разному, но в целом, конечно, положительно! — ответила многодетная мама изданию Wday. — Лука просто находился в ожидании, хотел, чтобы все случилось быстрее. А Костя отнесся серьезно, вдумчиво, он волновался о моем состоянии, относился более чутко, что очень трогательно».

Певица поделилась, что сын Лука заранее стал просить родителей подарить ему младшего братика или сестричку. Можно сказать, что он готовил родителей к радостному событию. Всю жизнь мальчик ощущал себя младшим братом, а теперь для него открылась роль старшего. Этого момента он ждал с нетерпением.

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42-летнюю артистку также спросили, не сложно ли ей было решиться на новый большой перерыв в карьере, связанный с рождением ребенка. Она ответила, что такие решения принимаются не людьми, а кем-то свыше. Появление дочки Альбина восприняла, как благословение.

«Я не расцениваю появление ребенка как паузу в работе или вообще паузу, это рост и развитие души. Приходит новая жизнь, на тебе важная миссия привести ее в этот мир и быть рядом, пока ты можешь…» — поделилась Джанабаева.

По словам звезды, с появлением ребенка жизнь меняется не только на время беременности и декрета, а на всю жизнь. Поэтому она до последнего старалась не останавливать свою деятельность, хотя от концертов пришлось отказаться.

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