«Думала, никогда не буду кричать на детей»: Ирина Линдт поставила спектакль с подростками

47-летняя актриса Ирина Линдт выступила режиссером детского спектакля «Истории одного городка», премьера которого состоялась во МХАТе имени Горького в апреле 2021 года. Рассказывая об этом постановке, артистка поведала, насколько тяжело работать с детьми.

«Я думала, что никогда не буду кричать на детей, когда приступала к этой своей деятельности. Но, как ни странно, дети слушают именно повышенные тона. Я сейчас имею в виду актерскую историю. Когда очень мягко, они не соображают. Не воспринимают. Но поймите меня правильно, я не деспот. У нас внутри очень семейная атмосфера. Дети на нас не обижаются», — цитирует Ирину издание WomanHit.

Актриса отметила, что у современной ребятни сильно хромает дисциплина. Наставникам требуется колоссальное терпение, чтобы добиться от ребенка результата.

Но главная сложность, с которой столкнулась Линдт, — это родители ее юных актеров.

«Им надо, чтобы их дети сразу выдавали результаты. Сразу становились звездами. Если вдруг что-то не так, они могут обижаться. Что-то говорить не то. Могут ребенка неверно настроить. И самое обидное, когда ты вкладываешься в ребенка, а после нескольких фраз родителя, находящегося в эмоциональном порыве, ребенок может зажаться, вообще выйти из студии», — сетует артистка.

Она подчеркнула, что вера наставника в ребенка и поддержка родителей приводят к нужным результатам. Добавим, что в той же постановке одну из главных ролей играет ее собственный сын — 16-летний Иван Золотухин. Ирина признается, что требует от парня больше отдачи, чем от других ребят, ведь он — сын режиссера, а это обязывает соответствовать высокому уровню.

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