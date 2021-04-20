«Ее реакция бесценна»: дочь Дуэйна Джонсона попросила Аквамена на день рождения и получила его

В минувшие выходные голливудский актер Дуэйн Джонсон отметил 3-летие своей младшей дочки Тианы. Звезда блокбастеров поделился с поклонниками в Instagram, что девочка захотела позавтракать со своим любимым супергероем. Правда, это оказался не папа (в 2022 году должен выйти кинокомикс «Черный Адам» с Джонсоном в главной роли), а повелитель морей Аквамен. Тиана попросила отца нарисовать ей портрет водяного супергероя, чтобы она могла повесить его в своей комнате.

Дуэйн написал в соцсети, что он готов терпеть такое неуважение, пока не выйдет его собственный фильм, но если это будет продолжаться, то он устроит Аквамену хорошую взбучку.

Впрочем, большой папа оказался очень добрым. Вместе с картинкой Аквамена он подарил девочке видеочат с супергероем, попросив своего коллегу Джейсона Момоа выйти в эфир. Тот пообщался с малышкой и пригласил ее повеселиться у океана.

«Мне пришлось позвонить… Это то, что делает папа, — написал 48-летний Джонсон. — Я не могу как следует отблагодарить моего брата Джейсона за то, что он сделал этот день рождения самым лучшим. Ее реакция бесценна, и все ради нее».

Звездный отец написал, что вот такие моменты — это лучшая часть их актерской славы.

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