«Откуда вы знаете, что нам лучше?»: Тотьмянина осудила тех, кто советует ей родить третьего ребенка

В свежем интервью известную фигуристку Татьяну Тотьмянину спросили, планирует ли она родить еще одного ребенка. У спортсменки в браке с Алексеем Ягудиным подрастают две девочки, но от идеи расширить семью она отказалась. По словам 39-летней звезды фигурного катания, это связано с ее здоровьем: вторая беременность далась женщине нелегко, и доктор посоветовал ей больше не рожать.

Однако окружающие зачастую не берут возможность такого обстоятельства в расчет и начинают подначивать Татьяну «на третьего».

«Все говорят: «Вам еще один мальчик нужен, девочкам будет лучше». У меня всегда возникает вопрос: «Откуда вы знаете, что нам лучше, чего мы хотим?» Может быть, вообще такая болезненная тема, что я не могу больше, а нам бы хотелось… Зачем вы лезете туда, куда вам не надо? Это вообще личное дело каждого», — поделилась спортсменка своим раздражением с изданием 7days.

Тотьмянина добавила, что в Америке никому в голову не придет обсуждать подобные темы и тем более осуждать кого-то, а в России «каждая бабка на лавке» говорит женщине, что ей делать.

Кстати, в том же интервью Ягудин признался, что он отлично ладит со своими дочками, потому что сам в душе еще ребенок. Свою жену он назвал взрослым человеком, а о себе рассказал, что может с радостью поиграть с детьми в приставку, посмотреть мультики или поснимать ролики. Это при том, что 41-летний спортсмен все чаще думает о возрасте и не хочет стареть.

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