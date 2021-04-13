Растет смена: Крис Хемсворт показал трогательную тренировку с сыном, одетым в костюм Тора

Звезда Marvel Крис Хемсворт — это не только хорошо слаженная гора мускулов, но и любящий отец. 13 апреля голливудский актер выложил видео, в котором он устроил тренировку для своего семилетнего сына. На ролике запечатлено, как мальчик, одетый в блестящий костюм и плащ Тора, отрабатывает удары, а его папа ловит кулаки как заправский тренер.

«Представляем нового чемпиона вселенной в супертяжелом весе», — иронично подписал Крис, чем вызвал волну умиления от своих фанатов.

Поклонники пишут в комментариях, что растет новый «мститель», сын Тора, новое поколение супергероев и так далее. Кстати, многие подписчики отметили, что 37-летний Хемсворт предстал на видео в длинноволосом парике из первого фильма «Тор», чем очень порадовал фанатов Marvel.

Напомним, Крис уже десять лет женат на звезде фильмов «Форсаж» Эльсе Патаки. В 2012 году у них родилась дочь Индия Роуз, а в 2014-м — два сына-близнеца Тристан и Саша. К сожалению, звездный папа не подписал, кого именно из двойни он тренирует на видео.

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