«Движемся вперед»: Светлана Зейналова поделилась принципами воспитания особенной дочери

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает особенную дочь. В новом интервью 43-летняя женщина рассказала о принципах, которые позволили ей вырастить 11-летнюю Сашу счастливой девочкой.

«Родитель никогда, ни в какой ситуации не должен оставлять ребенка — особенный он или не особенный. Дети настолько плохи и настолько хороши, насколько вкладываются в них родители, — цитирует звезду радио и ТВ издание WomanHit. — Для моей дочери Саши с ее диагнозом образование — очень непростая вещь. У детей с подобными проблемами сложности с коммуникацией и внимательностью. Но совместными усилиями мы преодолеваем все эти препятствия и движемся вперед».

Добавим, что в 2018 году ведущая родила еще одну дочь. Но с отцом второго ребенка она тоже была вынуждена расстаться.

В интервью Светлана поделилась, что дети помогают ей чувствовать себя молодой. Звездная мама старается погружаться в их интересы и считает, что если она начинает на кого-то ворчать, то это уже проявление старости.

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