«Дай пять!»: Анастасия Решетова похвасталась спортивными успехами сына

На одной из фан-страничек телеведущей Анастасии Решетовой разместили кадры спортивных достижений Ратмира Юнусова. Примечательно, что ранее сама знаменитость публиковала то же видео в Stories личного микроблога.

Молодая мамочка уже отмечала, что не сомневалась при выборе развивающих уроков для своего малыша. Решетова уверена, что сын будет ей благодарен за навыки плавания.

Напомним, сама Анастасия уверенно управляет доской для серфинга, а также давно катается на мотоциклах. Недавно бизнесвумен открыла новый сезон езды на скутере.

К слову, не только мама, но и папа Ратмира подает мальчику спортивный пример. Так, шоумен Тимати рассказал в одной из серии свежего сезона шоу «Холостяк», что прыгал с парашютом более 20 раз.

Что касается самого Ратмира, мальчик просто обожает плавать. Несмотря на то, что малышу всего лишь годик, он уверенно чувствует себя в воде.

«Бублик уже плавает! Чудо-ребенок», «Обожаю!», «Молодец, малыш», «Красавчик, плавание — очень хороший вид спорта», «Очень вдохновляет, Умничка!», «Прелесть! Какой он смышленый не по годам», — восхитились поклонники семьи Юнусовых, глядя на успехи Ратмира.

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