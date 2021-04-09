Вместе со страной: ведущая ток-шоу «Близкие люди» узнала пол будущего ребенка прямо в эфире

Маргарита Грачева теперь знает, что носит под сердцем девочку, как и хотела.

Недавно ведущая ток-шоу «Близкие люди» на канале «Россия 1» Маргарита Грачева, объявила о том, что ждет ребенка. Они вместе с супругом Максимом Андрющенко, как и многие родители, с трепетом отнеслись к возможности узнать пол будущего малыша, но решили разделить этот волнительный момент со всей страной. Тайна открылась семейной паре и телезрителям прямо в студии ток-шоу.

9 апреля муж Маргариты появился в программе с огромным воздушным шаром с надписью «Угадай кто». Грачева призналась, что хотела бы девочку, но думает, что в итоге окажется мальчик. Но когда заветный шар был лопнут, студию засыпало розовое конфетти.

«Я бы хотела, чтобы декрет был недолгим. Планирую приезжать на съемки вместе с Максимом и ребенком, чтобы была возможность кормить. Пока никакой особенной подготовки к рождению малыша нет, мы просто его ждем!» — поделилась ведущая.

Напомним, «Близкие люди» — это программа, в которой проблемы героев помогают решить юристы, психологи, депутаты и чиновники, а звезды шоу-бизнеса делятся своими историями, которые редко отличаются от бед рядовых зрителей.

Смотрите ток-шоу «Близкие люди» — каждую пятницу в 14:55 на канале «Россия 1».

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