«Ответственность передо мной»: Антон Комолов рассказал, как начал учить испанский язык ради сына

Известный ведущий пытается быть с ребенком на одной волне, но их вкусы редко совпадают.

В начале апреля известный радиоведущий Антон Комолов отметил 45-летие. И хотя мужчина все еще по-молодежному одевается и говорит, но разницу поколений со своим 14-летним сыном Андеем чувствует довольно остро. То, что подросток смотрит и слушает, звездный отец не одобряет. По мнению шоумена, в этих песнях и передачах зачастую одно развлечение и отсутствует содержательный аспект.

«Я пытаюсь делиться опытом, за что сын иногда меня называет занудным папой. То, что он смотрит и слушает, мне не очень нравится, хотя я понимаю всю бесполезность запретов. Если детям запрещать что-то слушать и смотреть, то они будут этим заниматься без вашего участия, и вы рискуете потерять с ними контакт», — поделился Антон с MK.ru.

Чтобы не отдаляться от сына, мужчина слушает вместе с ним современную музыку и узнает о творчестве новых рэперов. Интересная деталь: когда попадаются треки с нецензурной лексикой, юный Андрей громко говорит: «Осуждаю!». Комолов иногда пытает подкинуть наследнику музыку, которая нравится ему самому, но наталкивается на то, что вкусы у них совсем разные.

В том же интервью ведущий поделился, что ранее он начал учить испанский язык ради сына. У Андрея это был второй иностранный язык в школе, и, чтобы замотивировать мальчика, шоумен тоже сел за учебник.

«Сын будет мне как учитель все рассказывать, и таким образом у него появится какая-то ответственность передо мной», — объяснил Антон суть своей затеи.

Правда, по его же признанию, этот план не особо сработал.

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