«Несчастными оказываются все»: Аглая Тарасова высказалась о выборе между карьерой и детьми

Звезда фильмов «Лед», 26-летняя актриса Аглая Тарасова в новом интервью вспомнила свое насыщенное детство. По словам девушки, ее водили по всевозможным кружкам: в музыкальную и художественную школы, на английский и французский языка, балет, шахматы и прочее. Семья старалась вложить в девочку как можно больше, пока она была в том возрасте, когда ребенок очень восприимчив ко всему новому.

«Конечно, в какой-то момент мне захотелось гулять во дворе с ребятами, а не зубрить очередное музыкальное произведение. Но сейчас я благодарна за то, что, несмотря на мои протесты родные продолжали меня образовывать. Я довольно хорошо говорю на нескольких языках, у меня развита память, потому что в детстве я учила много стихов, и сейчас это позволяет хорошо запоминать текст роли. Так что я бы в своем детстве ничего не меняла», — призналась Тарасова изданию WomanHit.

Несмотря на то, что она является дочерью известной актрисы Ксении Раппопорт, Аглая не жалуется на то, что в детстве редко видела мать или ощущала нехватку родительского внимания. Она вспоминает, что мама по возможности всегда брала ее с собой на съемки, и на гастроли театра. Благодаря этим поездкам, девочка увидела Англию, Италию и Австралию.

По словам молодой актрисы, ее мать умудрялась и уделять время дочери, и содержать семью, и двигаться к своей мечте. Девушка считает, что ей очень повезло иметь такой пример перед глазами.

«Не могу сказать, что ее было мало. И, по-моему, когда родители бросают любимое дело, чтобы заниматься только детьми, в итоге несчастными оказываются все», — отметила Тарасова.

Кстати, Ксения и Аглая снялись в проекте «Лед» в качестве матери и дочери, но это не было совместной съемкой. Девушка говорит, что им предлагают варианты появиться на экране вместе, но актрисы с опаской относятся к таким предложениям и согласятся только если подвернется по-настоящему качественный материал.

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