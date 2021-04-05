«Движет мной по сей день»: Монатик рассказал, как сын замотивировал его на упорную работу

35-летний певец Дмитрий Монатик воспитывает двоих сыновей: Даниилу — пять лет, Платон на год младше. Недавно он показал наследников публике, опубликовав фото с ними на обложке журнала. Артист назвал детей своей главной гордостью и лучшим, что произошло в его жизни.

По словам звездного отца, ребята растут талантливыми и энергичными. Они радуются, когда видят папу по телевизору, и сами ведут себя как артисты, устраивают домашние представления. Дмитрий признается, что семья не только радует, но и вдохновляет его.

«Прошлой весной на мой вопрос четырехлетнему Дане: «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» — он дал ответ, который движет мной по сей день. Он сказал: «Папой», — цитирует певца издание Peopletalk. — Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе каждый раз, когда душа на части рвется и мир пытается сбить с ног».

Монатик признался, что каждый раз, оказываясь в трудной ситуации, он вспоминает эти слова сына, и все проблемы начинают казаться ему несущественными.

Певец добавил, что хочет, чтобы его дети нашли себе дело по душе, которое будет дарить им счастливые эмоции. Если же ребята захотят пойти по стопам отца и стать артистами, то его долг объяснить им, что это далеко не простая профессия.

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