«Полтора года»: Маргарита Мамун не хочет, чтобы ее ребенок быстро взрослел

В одной из последних публикаций личного профиля гимнастки Маргариты Мамун появилась фотоподборка ее сына Льва. Знаменитость рассказала, что мальчик стал еще больше.

Малыш Лева лежал в обнимку с любимым домашнем питомцем. Также мальчик обнимал маму и улыбался на камеру.

«Хочу, чтобы так было вечно! Полтора года сегодня нашему Леви», — отметила Маргарита.

Напомним, в сентябре 2017 года 21-летняя Маргарита Мамун вышла замуж за 29-летнего пловца Александра Сухорукова. А в июле 2019 года пара объявила о беременности. Третьего октября 2019 года Александр и Маргарита впервые стали родителями.

По словам поклонников семьи спортсменов, у мальчика мамины черты. Однако светлые волосы и глаза малышу достались от папы. Голубоглазый блондин напоминает некоторым фанатам гимнастки настоящего ангела. Такого же мнения экс-тренер Мамун — Амина Зарипова:

«Ваш ангел! Пусть растет здоровым и счастливым. Люблю».

Отметим, что подписчики Маргариты оставили в комментариях под фото слова умиления малышом:

«Какой же сладкий», «Ну до чего сладкий ребенок! Пусть всегда остается маминой радостью», «Какая милота», «Растет малыш! Голубоглазый блондин!», «Левушка — лапушка».

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