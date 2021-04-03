«Это и есть еще одна жизнь»: Ксения Алферова высказалась, что любимым нужно дарить детей

Актриса и телеведущая Ксения Алферова готовит к 15 апреля творческую встречу, посвященную Владимиру Высоцкому. Сделав анонс мероприятия в Instagram, женщина вспомнила одну из цитат культового барда: однажды его спросили, что бы он подарил любимому человеку, если бы был всемогущ, и артист ответил: «Еще одну жизнь!» У Алферовой на этот вопрос оказался другой ответ. 46-летняя звезда призналась, что подарила бы любимому человеку ребенка.

«Ведь это, если разобраться, и есть еще одна жизнь, твое продолжение в какой-то части. Хотя для этого не надо быть всемогущим, наверное. Не знаю, — написала артистка. — Недавно, как раз, обсуждали с моим мужем, что первое чудо нашей совместной жизни — наша встреча, второе — венчание и самое главное — наша дочь!»

В конце этого монолога Алферова добавила, что не хотела бы себе еще одну жизнь, если бы в ней не было ее родных и близких людей.

Напомним, Ксения замужем за актером Егором Бероев. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия. 4 апреля девочке исполнится 14 лет.

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