Победил Матвей: Дмитрий Шепелев устроил голосование за имя своего второго ребенка

Ведущий предложил подписчикам имена для мальчиков, хотя не исключено, что у него родилась девочка. Пол ребенка Дмитрий еще не называл.

Телеведущий Дмитрий Шепелев продолжает нагнетать интригу вокруг своего второго ребенка, что родился в конце марта. Пол малыша звездный отец не разглашает, и с именем второго наследника еще якобы не определился.

1 апреля он устроил в Instagram большое голосование за имя для мальчика. Хотя сразу отметил, что оставляет за собой право назвать по-своему. Мужчина предложил подписчикам варианты Матвей, Мика, Тихон, Мирон, Петр, Савва, Лев, Архип, Ярослав и даже ЛСДУЗ и X Æ A-12. Последнее является отсылкой к эксцентричному изобретателю Илону Маску, который назвал сына будто модель космического корабля.

В итоге, в голосовании победило имя Матвей, хотя на финальной стадии «конкурса» всплыл вариант, что у Шепелева родилась девочка. Учитывая, в какую дату проводился опрос, не удивительно, если имя для мальчика поклонники выбирали просто ради шутки. Кстати, в конце Дмитрий вспомнил, что Матвеем зовут кота Михаила Боярского.

Напомним, будучи одиноким отцом после смерти Жанны Фриске, Шепелев через своего сына познакомился с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Мужчина и женщина стали жить вместе, воспитывая детей от предыдущих браков, а 26 марта стало известно, что у них родился совместный ребенок.

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