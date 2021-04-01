«Нет правильного возраста»: Александра Ребенок высказалась против того, что в 37 поздно рожать

По мнению актрисы, материнство приходит к женщина тогда, когда она к этому готова.

Актриса Александра Ребенок впервые стала мамой в 37 лет. А через три года после рождения сына Ивана она подарила мужу еще и дочь Веру. В новом интервью журналисты спросили у звезды «Содержанок», как она себя ощущает в роли «поздней» мамы. 40-летняя артистка отметила, что у нее все прекрасно.

«Я считаю шаблонным представление, что в 37 поздно рожать. У материнства нет какого-то особенного правильного возраста. Оно с тобой происходит ровно тогда, когда ты этого хочешь, когда готова. Кто-то в раннем возрасте действительно молодой мамой становится. И это тоже прекрасно», — поделилась мнением актриса с издание 7days.

Актриса согласилась с утверждением, что дети являются учителями для своих родителей, меняют их. По словам Александры, высокая занятость в профессии не мешает ей всегда присутствовать в жизни своих детей. Она уверяет, что ничего не пропустила в жизни своего сына Вани. Женщина часто брала малыша с собой на съемки и оставляла с бабушкой, только если была уверена, что побегать по лесу для него будет лучше.

Тем не менее актриса не отказывается от услуг няни, но почти все свое свободное время проводит с детьми.

Напомним, что звезда замужем за актером Алексеем Вертковым. Звездные родители оставили детям двойную фамилию, чтобы те сами выбрали, как хотят называться, когда придет время получать паспорт.

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