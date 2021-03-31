«Очень расслабляет»: Екатерина Климова рассказала о дистанционном обучении сыновей

Екатерина Климова воспитывает четырех детей. У нее подрастают две дочки и два сына. Старшая Лиза уже студентка. Девушка решила стать журналистом и выбрала МГУ им. Ломоносова. Младшая Белла пока еще не ходит в школу, ей всего пять лет. А вот сыновья Корней и Матвей, которых актриса родила в браке с Игорем Петренко, учатся в Ломоносовской школе. Екатерина рассказала, что период дистанционного обучения их семье дался нелегко. Хотя со стороны учебного заведения все было сделано для того, чтобы обеспечить детям комфортное обучение.

«Это очень расслабляет. Такой формат не для моих детей», — рассказала Екатерина Климова в беседе с 7days.

По словам актрисы, как только сыновья вернулись за школьные парты, сразу же начали делать успехи и лучше учиться.

Напомним, в браке с Игорем Петренко, который стал ее вторым мужем, Климова прожила почти десять лет. Матвей родился в 2006 году, а Корней — двумя годами позже.

Смотрите также: