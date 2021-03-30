«Гриша – мой близкий друг»: Верник рассказал, как сложились его отношения с сыном

Сын актера Игоря Верника — 21-летний Григорий — пошел по стопам отца. Он тоже актер и телеведущий, учится в Школе-студии МХАТ. Звездный папа с охотой рассказывает о сыне и об их крепкой семейной связи.

«Гриша — мой близкий друг. Мы можем говорить с ним обо всем. И не только он у меня спрашивает советы, но и я у него. Мы созваниваемся каждый день перед сном, говорим друг другу пару слов. Он в курсе всего, что происходит в моей жизни, а я в курсе всех его планов», — поделился Игорь Верник с «Домашним очагом».

Актер признался, что ему трудно было отпустить сына в большое плавание. Но сейчас молодой человек живет отдельно, и его доверительные отношения с отцом не изменились, чему старший Верник очень рад. Но звезда кино понимает, что теперь у наследника своя жизнь, в которой он сам должен делать выбор.

«Воспитание — это опыт, который ребенок впитывает, пока он рядом с родителями. Гриша — продолжение меня, как и я продолжение своей родни», — сказал Игорь.

Он вспомнил случай из своей молодости, когда один режиссер удалил его из спектакля и предрек, что крупных ролей у начинающего артиста больше не будет. Верник тогда мог сломаться и впасть в депрессию, но не сделал этого благодаря оптимистичному характеру, который привили ему родители.

Однако есть то, что мужчина даже сейчас продолжает доносить до сына. Это то, что известная фамилия не обязывает его ничего никому доказывать: молодой человек должен искать свой путь и быть абсолютно независимым.

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