«Династии — это полная ерунда!»: Дробыш выступил против навязывания детям своей профессии

У известного композитора Виктора Дробыша, кроме двоих детей от нынешнего брака, есть еще и старшие сыновья от первой жены. 34-летний Валерий пошел по стопам отца и тоже стал продюсером, а 21-летний Иван выучился музыке и играет на барабанах.

Но звездный отец не сказать, что рад выбору своих наследников. Она считает музыкальный бизнес тяжелым делом и предпочел бы, чтобы сыновья нашли другой путь в жизни. Конечно, Виктору Яковлевичу пришлось принять желания своих детей и помочь им в становлении, но композитор не приветствует идею создания музыкальной династии Дробышей.

«Но запомните: я считаю, что никогда нельзя тянуть детей за собой. Вот эти династии — все это полная ерунда!» — заявил продюсер в YouTube-шоу «Алена, блин!».

После этого ведущая спросила 54-летнего Дробыша, когда он уйдет на пенсию, если смена для него уже готова. Дробыш ответил, что если он вдруг захочет сам петь на сцене, то это будет явный сигнал к тому, что ему пора на покой. А пока композитор доволен своей ролью «играющего тренера».

Смотрите также: