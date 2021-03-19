«Свои успехи Ратмир делает сам»: Анастасия Решетова рассказала, какая она мама

В новом интервью известную модель Анастасию Решетову спросили, какая из нее получилась мама, и комфортно ли ей в этой роли. 25-летняя красавица ответил, что она была готова к появлению ребенка, поэтому не испытывает проблем с тем, чтобы заботиться о малыше.

«Я просто мама, которая всегда рядом со своим сыном на его пути взросления. Я могу помочь, поддержать, но все основные свои успехи он делает сам, и это полностью его заслуга», — призналась бывшая возлюбленная Тимати изданию Ok Magazine.

Напомним, в 2019-м у модели и рэпера родился сын Ратмир. Несмотря на то, что через год пара распалась родители сохранили дружеские отношения, чтобы воспитывать общего ребенка. В том же интервью Анастасия призналась, что ничего сверхъестественного в ее отношениях с Тимати не произошло: вместе или нет, но они родители и продолжают заботиться о своем сыне.

Девушка поделилась, что Ратмир с первых дней проявляет характер. Он растет очень спокойным, и рассудительным. Иногда малыш смотрит на маму так, что ей кажется, будто он взрослее и мудрее.

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