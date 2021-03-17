«Два года хранила»: Мария Горбань показала архивное домашнее выступление дочери

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — поделилась на своей странице кадрами вокального мастерства дочери Стефании.
Шестилетняя наследница Горбань исполнила песню собственного сочинения. Примечательно, что к своему импровизированному выступлению девочка добавила еще и танец.
«Капает дождь,
Я бегу, песню пою,
Вот только я и луна,
Потом на остров попадаю я,
Сердце бьется, но я не вернусь,
Только я со мной,
Только надежда одна,
Я спасу тебя, только тебя», — пропела маленькая Стеша.
Девочка выступала босиком у себя дома. Поклонники Марии отметили, что малышка повела себя как настоящая актриса. Она вовсе не боялась камеры. В яркой розовой футболке и джинсовой юбке Стефания активно жестикулировала руками и старалась выстраивать свою песню так, чтобы не потерять рифму и ритм.
«Чего только не найдешь в своем телефоне… Два года хранила. Новые хиты от Фани. Листай», — предложила своим подписчикам Горбань.
Фанаты и друзья остались в восторге от вокальных данных маленькой Стефании:
«Какая прелесть», «Эта детская искренность, что-то невероятное, пусть это подольше в ней будет», «Какая она чудесная», «Она безумно милая и талантливая девочка».