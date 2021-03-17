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«Два года хранила»: Мария Горбань показала архивное домашнее выступление дочери

34-летняя актриса опубликовала песни и танцы малышки Стефании.

«Два года хранила»: Мария Горбань показала архивное домашнее выступление дочери
Мария Горбань в гримерке. Фото: Instagram.com/gorban_masha Подтвержденный

Экранная «жена» Дмитрия Нагиева — Мария Горбань — поделилась на своей странице кадрами вокального мастерства дочери Стефании.

Шестилетняя наследница Горбань исполнила песню собственного сочинения. Примечательно, что к своему импровизированному выступлению девочка добавила еще и танец.

«Капает дождь,

Я бегу, песню пою,

Вот только я и луна,

Потом на остров попадаю я,

Сердце бьется, но я не вернусь,

Только я со мной,

Только надежда одна,

Я спасу тебя, только тебя», — пропела маленькая Стеша.

Девочка выступала босиком у себя дома. Поклонники Марии отметили, что малышка повела себя как настоящая актриса. Она вовсе не боялась камеры. В яркой розовой футболке и джинсовой юбке Стефания активно жестикулировала руками и старалась выстраивать свою песню так, чтобы не потерять рифму и ритм.

«Чего только не найдешь в своем телефоне… Два года хранила. Новые хиты от Фани. Листай», — предложила своим подписчикам Горбань.

Фанаты и друзья остались в восторге от вокальных данных маленькой Стефании:

«Какая прелесть», «Эта детская искренность, что-то невероятное, пусть это подольше в ней будет», «Какая она чудесная», «Она безумно милая  и талантливая девочка».

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